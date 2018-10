HDP'li Buldan'dan yerel seçimler için 'ittifak' çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerin stratejik önemde olduğunu söyleyerek, "Bunun için demokrasiden, barıştan, özgürlüklerden ve mevcut gidişattan rahatsız ve mağdur olan herkesin, tüm kesimlerin yerel seçimlerde ortak hareket etmesi, güç birliği, ittifak yapması demokrasinin geleceği açısından çok büyük bir önem taşımaktadır" dedi.



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu. 24 Haziran seçimlerini geride bıraktıklarını söyleyen Buldan, sırada 30 Mart yerel seçimlerinin olduğunu söyledi.



AK Parti-MHP ittifakının yerel yönetimleri hedeflediğini ve özellikle HDP'nin kazanabileceği yerlere ilişkin çok ciddi hazırlıklar yaptığını vurgulayan Buldan, "Bunu biliyoruz, ancak şunu ifade etmek istiyoruz. Kürtlere denilmektedir ki, 'senin seçme iradeni tanımıyoruz, senin seçtiğin milletvekilini cezaevine atarız, senin seçtiğin belediye başkanını tanımayız, onun yerine kayyum atarız' Şunu bilsinler ki, Kürtler vardır, Kürtlerin hakkı vardır. Kürtlerin seçilme ve seçme hakları vardır. Bunları engellemeye dönük her söz ve tutum gayrimeşrudur. Vardık, varız ve var olacağız" dedi.



Yerel seçimlerde adaylarını halkın tercihlerine göre belirleyeceklerini kaydeden Buldan, "Tam da bu noktada demokrasi dediğimiz katılımcı ve çoğulcu karar alma yönetme mekanizmalarının yerel birimleri olan büyükşehirler, il ve ilçe, belde belediyeleri, belediye meclisleri bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bugünden gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağımızı özellikle belirtiyorum ve her türlü gayrimeşru yollarla hak iradesini gasp etmelerine asla izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bizlerine nasıl parlamentodan söküp atmayı başaramadılarsa biz yerel yönetimlerde de güçlü bir biçimde var olmaya devam edeceğiz. O gasp ettikleri belediyeleri bir bir kazanıp halkın belediyeleri yapacağız. Halkımızın belediyelerini halkımızın değerlerine her gün saldıran saray kayyumlarından kurtarmak hepimizin boynunun borcudur. Halkımıza sözümüzdür, o kayyumları saraya göndereceğiz. Gitsinler sarayın bahçesinde kayyumluk yapsınlar" diye konuştu.



‘DEMOKRASİ İSTEYEN NİYE YAN YANA GELMESİN’

"Buradan tüm demokrasi güçlerine çağrıda bulunuyorum" diyen Buldan, şöyle konuştu:

"Yerel seçimler elbette ki stratejik önemdedir. Saray yönetimi halklarımıza nefes aldırmayan baskıcı, tekçi yönetim sistemini yerel seçimlerde ele geçirmeyi planladığı belediyelerle tamamlamak sonuca götürmek istemektedir. Aslında onların tüm hazırlıkları bu yöndedir. Tıpkı parlamentoda çoğunluğu kaybettikleri gibi yerellerde de AKP'nin mutlak iktidar planı boşa çıkarılacaktır. Bunun için demokrasiden, barıştan, özgürlüklerden ve mevcut gidişattan rahatsız ve mağdur olan herkesin, tüm kesimlerin yerel seçimlerde ortak hareket etmesi, güç birliği, ittifak yapması demokrasinin geleceği açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü karşımızda faşizan bir blok var ve her ittifakı kuruyorlar. Demokrasi isteyenler niye yan yana gelmesin, burada bunu sorgulamak gerekir. Bunu yapmak için elbette ki bir engel yok. Bunu nedenle herkesi bu bilinçle hareket etmeye çağırıyorum ve 30 Mart yerel seçimlerini 7 ve 24 Hazirana hep birlikte çevirmeye davet ediyorum."



MHP'nin af teklifine tepki gösteren Buldan, şunları söyledi:

"Bu affın anlamı şudur. ‘Bu çeteler dışarı çıksın yeniden suç işlesin faaliyetlerine devam etsin, toplum üzerinde baskı oluştursun, sokakları çetelere teslim etme' teklifidir. Af konusu eğer gerçekten tartışılacaksa bu ülkede düşüncelerinden dolayı binlerce insanı cezaevinde rehin olarak tutma politikası konuşulmalıdır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıya katılanlardan görüntü

-Milletvekillerinden görüntü

-Pervin Buldan'ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()