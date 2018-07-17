HDP İlçe Binasına Operasyon: 17 Gözaltı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, güvenlik güçleri tarafından ölü ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG teröristler için HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nda anma programı düzenleneceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında HDP Sancaktepe İlçe Başkanının da bulunduğu biri çocuk toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları,PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flama ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yaşı küçük olan bir şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 14:15