HAYDARPAŞA GARINDA VAGONLARDA YANGIN ÇIKTI (1)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü;
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-Yangından görüntüler
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Görüntü Dökümü; ---------- -Yangından görüntüler
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü;
----------
-Yangından görüntüler