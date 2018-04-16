HAYDARPAŞA GARINDA VAGONLARDA YANGIN ÇIKTI (1)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.  Görüntü Dökümü; ---------- -Yangından görüntüler 

HAYDARPAŞA GARINDA VAGONLARDA YANGIN ÇIKTI (1)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 

Görüntü Dökümü;
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-Yangından görüntüler 

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