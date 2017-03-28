Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul 11°
Açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
89270
ALTIN
146.921
DOLAR
3.6543
STERLİN
4.5339
EURO
3.9297
Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro
Kızım Eylül Sinema Filiminde Dev...
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon: Teröristlerden 12'si ölü, 1'i sağ ele geçirildi
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon:...
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına Alındı!
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına...
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri, Cinecity’de ön satışa çıktı
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri,...
Diriliş Ertuğrul Şok Edecek! Büyük Tuzak Nasıl Yapılıyor? Yeni Bölümde Bomba Sahneler
Diriliş Ertuğrul’da Büyük Tuzak! Yeni...

Hayat Şarkısı 28 Mart Yeni Bölüm Varmı Yokmu Ne Zaman Yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı 28 Mart yeni bölüm varmı yokmu ne zaman yayınlanacak. Yayın Günü değişen Hayat Şarkısı Yeni bölümü 2 Nisan Pazar Akşamı kanal d ekranlarında yayınlanacak?

28 Mart 2017 Salı 18:35
358 Okunma
Hayat Şarkısı 28 Mart Yeni Bölüm Varmı Yokmu Ne Zaman Yayınlanacak?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Hayat Şarkısı 28 Mart salı yeni bölüm varmı yokmu Hayranları şokta Hayat Şarkısı Dizisi Yaşanan Reyting düşüşü sonrası Yayın gününü Pazar gününe aldı. Hayat Şarkısı Yeni Bölümü 2 Mart Pazar akşamları Kanal D Ekranlarında yayınlanacak.

HAYAT ŞARKISI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK:

Hazer, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kerim'i tehdit ediyor! Kardeşi Melisa'nın ardında bıraktığı mektup ile Hazer Torunbaş, her şeyin sorumlusu olarak Kerim'i görür. Kerim'e meydan okumaya hazırlanan Hazer, onu açıkça intikam için uyarır. Geçirdikleri zor günleri arkalarında bırakmayı arzu eden Hülya ile Kerim, Torunbaş Ailesi ile karşı karşıya gelir. Bayram Cevher, yıllar sonra Mahsa ile yeniden bir araya gelir. Herkesi şaşırtan bu haber, Süheyla ile Bayram'ın büyük yüzleşmesine sebep olur. Bayram Cevher ile Torunbaş Ailesi'nin eski defteleri bir kez daha açılacaktır!

Hülya ile Mahir, sahalara geri dönüyor! İkili bu sefer kimin peşine düşecek? Efsaneler geri dönüyor! Eski günlerdeki gibi Hülya ile Mahir, yine operasyonlarına başlıyorlar! Hülya'dan beklediği telefonu alan Mahir, büyük bir sevinç yaşıyor. İkilinin yeni planları, herkesi çok şaşırtacak. Hülya ile Mahir bu sefer neyin peşine düşecek?

HAYAT ŞARKISI KONUSU:

Mudanya yakınlarındaki Işıklar Köyü'nde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih, aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için çocukları Melek ile Kerem’i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. İki çocuk sahibi olan Bayram, ailesi ile yerleşmiş olduğu İstanbul’da işlerini geliştirip büyük bir servete sahip olsa da verdiği sözü unutmaz.

Genç oğlu Kerim’i üniversiteden mezun olduğu gün yanına alarak Işıklar Köyü'nde iki kızı, Hülya ve Melek ile yaşayan Salih’in kapısını çalar. Salih de verdiği söze sadıktır ve Bayram’ın gelişi ile çocukların düğün kararını kesinleştirirler. Oysa her iki ailenin çocukları geçen yıllar içerisinde kendilerine ait birer hayat kurmuş ve farklı sevdalara ve hedeflere yönelmiştir. Gençler kendi aralarında bu mecburi evlilikle ilgili kararlar alıp, buldukları çözümlerle rahatlasalar da; hiç hesaba katmadıkları Hülya’nın planları çoktan devreye girmiştir.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Sanayi Mh. Sancaktepe Mevkii Avcılar Cd. No:9 K:3 Güngören / İSTANBUL

0 212 642 35 35

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle