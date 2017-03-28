Hayat Şarkısı 28 Mart Yeni Bölüm Varmı Yokmu Ne Zaman Yayınlanacak?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Hayat Şarkısı 28 Mart salı yeni bölüm varmı yokmu Hayranları şokta Hayat Şarkısı Dizisi Yaşanan Reyting düşüşü sonrası Yayın gününü Pazar gününe aldı. Hayat Şarkısı Yeni Bölümü 2 Mart Pazar akşamları Kanal D Ekranlarında yayınlanacak.

HAYAT ŞARKISI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK:

Hazer, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kerim'i tehdit ediyor! Kardeşi Melisa'nın ardında bıraktığı mektup ile Hazer Torunbaş, her şeyin sorumlusu olarak Kerim'i görür. Kerim'e meydan okumaya hazırlanan Hazer, onu açıkça intikam için uyarır. Geçirdikleri zor günleri arkalarında bırakmayı arzu eden Hülya ile Kerim, Torunbaş Ailesi ile karşı karşıya gelir. Bayram Cevher, yıllar sonra Mahsa ile yeniden bir araya gelir. Herkesi şaşırtan bu haber, Süheyla ile Bayram'ın büyük yüzleşmesine sebep olur. Bayram Cevher ile Torunbaş Ailesi'nin eski defteleri bir kez daha açılacaktır!

Hülya ile Mahir, sahalara geri dönüyor! İkili bu sefer kimin peşine düşecek? Efsaneler geri dönüyor! Eski günlerdeki gibi Hülya ile Mahir, yine operasyonlarına başlıyorlar! Hülya'dan beklediği telefonu alan Mahir, büyük bir sevinç yaşıyor. İkilinin yeni planları, herkesi çok şaşırtacak. Hülya ile Mahir bu sefer neyin peşine düşecek?

HAYAT ŞARKISI KONUSU:

Mudanya yakınlarındaki Işıklar Köyü'nde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih, aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için çocukları Melek ile Kerem’i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. İki çocuk sahibi olan Bayram, ailesi ile yerleşmiş olduğu İstanbul’da işlerini geliştirip büyük bir servete sahip olsa da verdiği sözü unutmaz.

Genç oğlu Kerim’i üniversiteden mezun olduğu gün yanına alarak Işıklar Köyü'nde iki kızı, Hülya ve Melek ile yaşayan Salih’in kapısını çalar. Salih de verdiği söze sadıktır ve Bayram’ın gelişi ile çocukların düğün kararını kesinleştirirler. Oysa her iki ailenin çocukları geçen yıllar içerisinde kendilerine ait birer hayat kurmuş ve farklı sevdalara ve hedeflere yönelmiştir. Gençler kendi aralarında bu mecburi evlilikle ilgili kararlar alıp, buldukları çözümlerle rahatlasalar da; hiç hesaba katmadıkları Hülya’nın planları çoktan devreye girmiştir.