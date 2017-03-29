Hayat Bazen Tatlıdır 23.Bölüm 2.Fragmanı Yeni Bölüm Flaş Gelişmeler

Star Tv Dizisi Hayat Bazen tatlıdır 23.Yeni bölümde Hayat Müdür beyden izin alarak tüm çocukları doğal yaşama götürüyor.yeni bölümde Çocuklar doğal yaşamda neler yapacaklar Şerif ile Birtanem arasında yeni bölüm sürprizleri ortaya çıkıcak. Cevher kendini hayata affetirmeyi başaracakmı?Hayat Bazen tatlıdır yeni bölüm nefesleri kesecek.

Cerrah, Hayat’a gerçekleri anlatıyor Cerrah, olayların aslını Hayat’a anlatması için Savcı Tamer’i Hayat’ın karşısına çıkarmıştır fakat işler hiç de umduğu gibi gitmez! Bir müzik şirketi Zeynep ve Onur’u deneme kaydı için çağırır! Ancak daha sonra prodüktörün Zeynep’i yanında Onur olmadan istemesi Zeynep’in hevesini öldürür. Koray, Sevda’nın annesi ile tanışmak isteyince Sevda’yı kızdırır!

Hayat öğrencilerine telefonlarına olan bağımlılıklarını göstermek isterken, özellikle Emoji durumdan hiç memnun kalmaz! Birtanem, Şerif’in kendisiyle annesi diye Nadir’in annesini tanıştırdığını öğrenir! Ebru, Burak’ın Gözde’ye kendisini affettirmek için uğraşmasını fırsat bilip ortalığı karıştırır! Bizimkiler, okuldaki gizemli hırsızı yakalamanın eşiğine gelir! Cerrah Hayat’ın gerçeği öğrenmesini isterken, Tamer yeni bir oyuna hazırlanıyordur!

HAYAT BAZEN TATLIDIR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Hayat, Cerrah’ı affedecek mi? Hayat’ın gerçekleri öğrenmesiyle, Hayat ve Cerrah’ın nikahının seyri değişir! Hayat, gözyaşları içinde nikahtan kaçar. Cerrah büyük sırrı ortaya çıkaranın Koray olduğundan şüphelenir. Şüphelerinde haksız çıkınca sırrı ortaya çıkaran gizemli kişinin peşine düşer! Birtanem, Şerif ile düğününde tango yapmak için dans dersi almayı şart koşar!

Ancak dersler sırasına ikisi de bu karardan pişman olur! Gözde, Koray ile tiyatro oyunu için prova yaparken Sevda’nın onu kıskanmasından rahatsız olur. Gözde Sevda’nın kıskanmasına son vermek için bir çözüm yolu bulur!

Hayat, Çanakkale Şehitleri Anma Günü için 10 B’yi Çanakkale gezisine götürür. Bu geziden çok etkilenen çocuklar, özellikle Hayat Hoca’nın ‘ziyaretten sonra ziyafet’ sözünü yerine getirdiği zaman şaşkına dönerler! Cerrah, Hayat’a kendini affettirmenin yollarını ararken, sonunda bulduğu bir çare ile Hayat’a büyük bir şok yaşatır!