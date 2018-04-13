HAVVANUR'UN YARALANDIĞI GO-KART KAZASINDA "İHMAL"  AÇIKLAMASI





* Avukat Kenan Tandoğan,

"Basit tedbirler alınmalıydı. Örneğin kask takması gerekiyordu. Kemer takılması gibi tedbir de mutlaka alınmalıydı. Bunlar kişinin talebine veya isteğine tabi tutulmamalı. Sonuç olarak riskli bir alan. Onlara bırakılmadan bu tedbirler alınması gerekiyor"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Sarıyer'de lise son sınıf öğrencisi Havvanur Yalçın'ın go-kart aracını sürerken boynundaki fuların, aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandığı kazaya ilişkin Yalçın ailesinin avukatları, olayda işletme sahiplerinin ihmali ve kusuru olduğu iddiasında bulundu.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Havvanur Yalçın'ın ailesinin avukatları Kenan Tandoğan ve Salih Gülgeldi, bugün hastane önünde bir basın açıklaması yaptı.

"HAVVANUR UYUTULUYOR"

Yoğun bakımda tedavisi süren Havvanur'u ziyaret ettiklerini belirten Kenan Tandoğan, talihsiz genç kızın sağlık durumuyla ilgili olarak, "Kendisi uyutuluyor. Ailesi daha çok Havvanur'un sağlığıyla ilgileniyor" dedi.

AVUKATLARDAN İHMAL İDDİASI

Kazaya ilişkin hukuki süreç hakkında açıklamalarda bulunan avukat Kenan Tandoğan, dosyayı yakından takip ettiklerini ve kazanın meydana gelmesinde işletmenin ciddi ihmal ve kusurları olduğunu öne sürdü. Tandoğan, "İlgili savcılık gerekli bilgi ve belgeleri şu an toplama aşamasında. Kamera kayıtları alınıyor. Ciddi bir ihmal söz konusu. Hem ruhsatlama ve izin sürecinde ihmal var hem de işletmenin kendisinde kusur ve hatarlar var. Biz de bu kapsamda gereken incelemelerimizi yaparak dosyayı takip edeceğiz" dedi.

"TEDBİRLER KİŞİNİN TALEBİNE VEYA İSTEĞİNE TABİ TUTULMAMALI"

Avukat Tandoğan, "Basit tedbirler alınmalıydı. Örneğin kask takması gerekiyordu. Kemer takılması gibi tedbir de mutlaka alınmalıydı. Kişinin talebine veya isteğine tabi tutulmamalı. Sonuç olarak riskli bir alan. Onlara bırakılmadan bu tedbirler alınması gerekiyor. Bu tedbirler alınmadan kazalar çok sık meydana geliyor. Buna benzer kazalar daha önce de oldu ve basında yer aldı. İşletmeler, bu tedbirleri bilemeyecek durumda değil" diye konuştu.

İŞLETMECİNİN HAVVANUR'DAN FULARI ÇIKARMASINI İSTEDİĞİ İFADESİ

İşletme sahiplerinin 'fuların çıkarılması yönünde Havvanur'a uyarıları olduğu ve bunu kabul etmediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Tandoğan, "Onun talebine bağlı kalmaksızın bu tedbirler alınmak zorunda. Ayrıca bu tür vakalarda işletmeler kusur ve ihmallerini ortadan kaldırmak için bu tür beyanlarda bulunabilirler. Kesinlikle doğru değildir. Bu konuda daha dikkatli olmaları gerekir. Çünkü 'can' söz konusu ve buna benzer vakalara son vermek için sorumluluk almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Havvanur'un kazasını gösteren kamera görüntülerinde çocukların da kasksız go-kart sürerken görüldüğünü kaydeden Tandoğan, "Bu görüntülere göre de hiç tedbir alınmadan çocukların bindirildiği ve dolaştırıldığı görülüyor. Havvanur'un ailesinden ve medyaya yansıyan görüntüler onları(işletmeci) kesinlikle doğrulamıyor" diye konuştu. Avukat Salih Gülgeldi ise yasal sürecin devam ettiğini, gerekli bütün işlemlerin yapıldığını belirterek, "Sonucunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan kazaya ilişkin ortaya çıkan bir başka kamera görüntüsüne göre Havvanur'un go-kart aracını sürdüğü dakikalarda aynı pistte kaskı olmayan küçük bir çocuğun da go-kart aracı kullandığı görülüyor. Çocuğun kullandığı aracın kamera açısına girmesinden saniyeler sonra ise Havvanur'un fularının tekere takılarak aracın durduğu o anlar görüntülere yansıyor.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Okulundan bu yıl mezun olacak olan Havvanur Yalçın, geçen hafta Sarıyer'de boynundaki fularla bindiği go-kart aracını sürerken, fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralanmıştı. Ailesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadır yoğun bakımda yatan Havvanur'dan gelecek iyi haberleri bekliyor.



Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntüler

-Avukatlar Hastane önünde

-Avukatların konuşması

-Kenan Tandoğan'ın açıklamaları

-Salih Gülgeldi'nin konuşması

-Olaya ilişkin kamera görüntüsü

-Bir çocuğun kasksız go- kart kullanması

-Havvanur Yalçın'ın fotoğrafları

-Genel ve detaylar

