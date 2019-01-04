(Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.

Silivri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi. Silivri'de 10 gün önce de Boğluca Deresi taşmış, denizi çamur kaplamıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kahverengi denizin havadan görüntüsü

-Dere ile denizin bağlantı noktası

-Detaylar