(Havadan görüntüler) HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTINDA KAZA: 3 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL
Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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(HAVADAN GÖRÜNTÜ)
-Olay yerinin havadan görüntüsü
(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar