Hava İş Seçimlerinde Skandal İddia : Kamyoncular Üye Yapıldı!

Hava İş Seçimleri şaibelerle gündme geliyor.Usülsüzlük ve hukuksuzluk iddialarıyla gündeme gelen seçimle ilgili Hava İş Zeytin Dalı Grubu Başkan Adayı Kaptan İskender Çarkcı inanılmaz bir iddiayı kamuoyunun gündemine taşıdı. Başkan Adayı Çarkçı, " Mevcut yönetim seçimleri kazanmak uğruna kamyoncuları sendikaya üye yaptı" dedi.



Konuya ilişkin yazılı açıkalama yapan İskender Çarkcı şunları söyledi :



Değerli Basın Mensupları ve Sevgili Hava İş üyeleri

Sendika Genel Kuruluna 1.5 ay kala seçim sürecinde yaşanan her türlü usülsüzlük ve hukuksuzluk giderek artmakta, seçimi kazanmak için sendika yönetimi pervasızca yeni yöntemleri devreye sokmaktadır.



21 Eylül'de yapılması gereken İzmir Şube Genel Kurulu bir oldu-bittiye getirilerek gerçekleştirilmek istenmiş ise de, yasa ve tüzük hükümlerine ilişkin uyarılarımız ve müdahalemiz sonucu iptal etmek zorunda kalmışlardır.



Benzer yaklaşımın 24 Eylül günü da sergileneceğini tahmin ederek bazı delege arkadaşlarımızla katılmak istediğimiz Antalya Şube Genel Kurulunda bir baskı ve şiddet ortamının oluşturulmuş olduğu görülmüş, Genel Kurulun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini takip etme girşimimiz salon önüne barikat kuran korumalarca engellenmiş, bu esnada Zeytin Dalı grubu üyesi delegeler ve hukuk müşavirimiz sözlü ve fiziki taciz ve tehditlere maruz kalmıştır.



Şube Genel Kurulunun en az 121 üyenin birarada hazır bulunması halinde başlayabileceği bilinmekle beraber yoklama sırasında ve ilerleyen saatlerde Salona girişimiz engellenmiştir. Bu barikat nedeniyle, salonda bulunanlardan kaçının Hava İş üyesi olduğu, oy kullanma sırasında kimlik kontrolü yapılıp yapılmadığı, mükerrer oy kullanılıp kullanmadığı, kapalı oy verme ve açık sayım ilkelerine uyulup uyulmadığı yolundaki kaygılarımızı giderecek olanak bulunamamıştır. Genel Merkez ve Antalya Şube yönetiminin, seçilmiş delege sıfatını taşıyan Zeytin Dalı Grubu üyelerini salona sokmamaları ve adeta kapalı devre bir seçim yapmaları kaygılarımızın haklı olabileceği düşüncesine kuvvet kazandırmıştır. Ancak Şeffaf, adil, dürüst, özgür bir seçim yapmayanların, salonda seçilmiş delegelerin bulunmasından rahatsızlık duyacakları tabiidir.



Şubelere baskın yaparak işgal eden zihniyetin işi daha da ilerleterek Genel Kurul salonlarını da işgal ettiği bir sürece doğru hızla ilerlediğimiz görülmektedir. Baskıyla, kaba kuvvetle, tacizle, tehditle Genel Kurulları kazanmayı planlayan mevcut sendika yönetiminin üye ve delegeleri sindirerek, yıldırarark seçme ve seçilme haklarına açıkça müdahale ederek meşruiyetini tamamen yitirdikleri açıkça ortaya çıkmıştır.



Hava İş Yönetimini işgal eden bu azınlık grubun ne demokratik ne de etik açıdan THY emekçilerini temsil edemeyecekleri artık anlaşılmıştır. Bu gerçeği kendileri de gördükleri için artık meşru olmayan her yolu denemeye karar verdikleri görülmektedir.Arkasında üye desteği olmayan bir yönetimin seçimi kazanması, kağıt üzerinde kamyoncu delegeler yardımı ile kazansa bile THY çalışanı 19.500 üyeyi yönetmeleri mümkün değildir.



Tüm bu gerçekler ışığında; Hava iş Yönetimini hukuksuzlukların üzerine eklediği kaba kuvvet, baskı ve yıldırma politikalarını derhal terketmeye, haklarındaki yolsuzluk iddialarını ivedilikle cevaplamaya, Genel Kurula kaç kamyoncu getirmeyi düşündüklerini açıklamaya çağırıyoruz.



Hava İş Yönetimi iyi bilmelidir ki, THY çalışanları yılmadan, korkmadan 55 yıllık sendikalarına sahip çıkacak kamyoncuların arkasına saklanarak seçimi kazanmayı içine sindirebilen ve zorla iktidarlarını sürdürmeyi hedefleyen bu azınlığa geçit vermeyecektir.



Hava İş, kamyoncuların değil, havacılarındır.



Kaptan İskender Çarkcı

Zeytin Dalı Grubu Başkan Adayı