HATAY’DA SEL SUYU ÇEKİLMEYE BAŞLADI, HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HATAY’da yaşanan sağanak yağışlar sonrası baraj kapaklarının açılması sonucu su altında kalan Aşağıoba Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yağışların sona ermesi ile beraber bölgede çalışma başlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Antakya Belediyesi’ne bağlı ekipler, felaketin tekrar yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ovada biriken su seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığı mahallede, tarım arazileri ile mahalle arasındaki bentleri yükseltiyor. Mahalle tarafında biriken su ise dalgıç hidroforlarla tahliye ediliyor. Suların çekilmesiyle çamur altında kalan mahalle yolları da ekiler tarafından temizlenerek düzeltiliyor.

SULAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Mahalle sakinlerinden Ata Gezer, suların çekilmeye başladığını belirtti. Gezer, "Allah devletimizi milletimizi eksik etmesin. Köyümüze yardım ediliyor. Hayvancılıkla uğraşanlara saman da geldi, yem de geldi, her şey geldi. Çadır geldi, elektrik geldi, su geldi, kamp geldi, her şey geldiö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mahallenin sular altında olan kısmından genel görüntüler

- Mahallede yapılan çalışmalardan genel ve detay görüntü

- Mahalle sakini Ata Gezer ile röportaj

- Çalışmalardan genel ve detay görüntüler

- Sular altında kalan ev ve arazilerden genel ve detay görüntüler

- Mahalledeki suyun tahliye edilmesinden görüntü

- Suların çekilmesiyle ortaya çıkan çamur ve eşyalardan genel detay görüntü

- Vatandaşları su basan ev ve ağıllarına gidebilmek için yaptığı saldan genel ve detay görüntü

- Sular altında kalan bağlantı yolunun genel ve detay görüntüsü

- Genel ve detaylar

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Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()



