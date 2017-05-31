Hatay'a sığınan Suriyeli'lere Bayram İzni!

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan Suriyeli'ler, Ramazan ayı ve bayram nedeniyle yarından itibaren Suriye'ye gidilebilecek. İsteyenler Kurban Bayramı sonuna kadar ülkelerinde kalabilecek.



Türkiye ile Suriye arasında yıllarca tel örgüler arkasında gerçekleştirilen bayramlaşma iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle yatılı olarak devam etti. Komşu ülkede iç savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye'ye özel izinlerle gelen Suriyeli'ler, Türkiye'nin sınır illerine sığındı. Sayıları milyonları bulan Suriyeli'ler tel örgünün ardından sınırlarda, daha sonra da yatılı olarak gelebildikleri Türkiye'den şimdi tersine bayramlaşma için ülkelerine gitme izni istiyor.



Hatay Valiliği tarafından planlanan izin takvimine göre, Suriyeli'ler yarından itibaren ülkelerine geçip akrabalarıyla bayramlaşacak. Yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmak isteyenler ile Suriye'den Türkiye'ye dönmek isteyenlerin pasaport, ön kayıt belgesi, geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartı ile sağlanacağı, Suriye vatandaşı olmayanların giriş- çıkışına kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.



Türkiye'den 1 Haziran'da başlayıp, 23 Haziran'a kadar Suriye'ye geçecek olan sığınmacıların Suriye'den Türkiye'ye dönüş işlemleri ise 3 Temmuz'da başlayacak. Dönüşler Kurban Bayramı ile birleştirilerek 30 Eylül'e kadar devam edecek.



RAMAZAN'DA 35, KURBAN'DA 58 BİN KİŞİ SURİYE'YE GEÇTİ



Geçen yıl Ramazan ayında Hatay'dan 35 bin Suriyeli ülkesine bayramlaşmaya gitti. Bu kişilerin 10 bini Kurban Bayramı'nı da ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. Kurban Bayramı'nda ise 58 bin sığınmacı ülkelerine bayramlaşmaya gitti.



Bu yıl Türkiye ile Suriye sınır hattındaki güvenli bölge oluşması nedeniyle Suriye'ye geçişlerin sayısında ise önemli oranda artış bekleniyor.