Hastaları taşıyan ambulans kaza geçirdi ; 4 yaralı

Siirt Devlet Hastenesi'nde tedavi gören Emrullah Ayten'i, oradan alarak Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Murat Doğan yönetimindeki 112 Acil ambulansı ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ambulanstaki hasta ile kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Çarpışma sonrası savrulan ambulans yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.Kaza sonrasında ambulanstaki hasta Emrullah Ayten, sürücü Murat Doğan, sağlık çalışanı Agit Şengül ile minibüs sürücüsü Tarık Karataş yaralandı.
Hastanede tedavi altına alınan hastaların hayati tehlikesinnin bulunmadı öğrenildi.
Kaza ile ilgilide soruşturma başlatıldığı öğrenildi.