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Hastaları taşıyan ambulans kaza geçirdi ; 4 yaralı

Siirt'ten Batman'a hasta taşıyan ambulans kaza geçirdi.Ambulans ile minibüsün çarpışması sonucunda 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:33
Hastaları taşıyan ambulans kaza geçirdi ; 4 yaralı

Siirt Devlet Hastenesi'nde tedavi gören Emrullah Ayten'i,  oradan alarak Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Murat Doğan yönetimindeki 112 Acil ambulansı ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ambulanstaki hasta ile kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Çarpışma sonrası savrulan ambulans yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.Kaza sonrasında  ambulanstaki hasta Emrullah Ayten, sürücü Murat Doğan, sağlık çalışanı Agit Şengül ile minibüs sürücüsü Tarık Karataş yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan hastaların hayati tehlikesinnin bulunmadı öğrenildi.

Kaza ile ilgilide soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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