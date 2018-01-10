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Hasan Taşkın'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı: 'Basın özgürlüğün sesidir'

Dünya E-Basın Konseyi (DEBK) Genel Başkanı Hasan Taşkın, 10 Ocak 1961'de kabul edilen basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” düzenlemesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:34
Hasan Taşkın'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı: 'Basın özgürlüğün sesidir'

Dünya E-Basın Konseyi (DEBK) Genel Başkanı Hasan Taşkın mesajında, toplumun, kamuoyunun, hızlı, doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin eden basın organlarının, dünyanın ve temsil ettiği ülkelerin özgür sesi olduğunu belirtti.

Taşkın, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, dünyanın dört bir tarafında olup biteni insanımıza ulaştırmanın demokrasinin bir gereği olduğuna dikkati çekti. Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini takip edebilen, söz söyleyebilen, katılımcı, gerçeklerden kaçmayan bir toplumun ancak özgür, şeffaf, hakkaniyetli medya organlarıyla mümkün olduğuna işaret eden Taşkın, Türkiye'nin geçmişte vesayet odaklarından, onların medya aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, seçilmiş hükümetleri baskı altına alma çabalarından çok çektiğini belirtti.

Türkiye'nin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacak, çalışan gazetecilerin rahat çalışma koşullarına sahip, emeğinin hakkını alabildiği, kendini geliştirebildiği bir basın ortamına kavuşmalarını temenni eden Taşkın, şu ifadeleri kullandı: "Basın çalışanlarının, 15 Temmuz hain darbe girişiminin önünde dimdik duruşu, çok zor şartlarda dahi mesleğe sahip çıkışı her türlü takdirin üstündedir.

Basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarken, özgürlüğün sesi olan meslektaşlarımızın, vatandaşlarımızın her türlü düşüncelerini tarafsız bir şekilde duyurması temennimizdir."

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