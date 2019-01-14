Hareket halindeki halk otobüs alev alev yandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'da hareket halindeki özel halk otobüsü, motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev alıp yanmaya başladıŞoför Ergülü Külük,alevleri zamanında fark ederek yolcuları tahliye ederken, otobüs ise tamamen yanarak demir yığını haline dönüştü.



Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ergülü Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı Sincan-Kızılay seferini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, Bilkent Metro civarında motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı. Duman ve alevleri fark eden Külük, yolcuları hemen otobüsten indirdi. Alevler içinde kalan otobüsten hemen uzaklaşan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler içinde kalan otobüse müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde trafik akışını iki şeritten kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi.



Demir yığını haline gelen otobüs olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- İtfaiye ekiplerinin otobüse müdahalesinden görüntü

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Trafik akışından görüntü

- Demir yığınına dönen otobüsten görüntü

- Şoförden görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-