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Hamile kadın kendini acındırarak hırsızlık yaptı !

Adana'da yaşayan 5 aylık hamile kadın arabalarını durdurduğu yaşlı adamların kredi kartlarını ve cüzdanlarını gasp ettiği öğrenildi.Operasyonlar sonucu hamile kadın yakalandı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:08
Hamile kadın kendini acındırarak hırsızlık yaptı !

Edinilen bilgiye göre, 6 Eylül günü Huzurevleri Mahallesi, Türkmenbaşı Bulvarı'nda şehir merkezi istikametine doğru otomobiliyle giden S.B.'ye (63) bir kadın el kaldırıp hamile olduğunu ve rahatsızlandığını söyleyip yardım istedi. Yaşlı adam hemen kadına yardım edip otomobiline alarak Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru hareket etti. Ancak hastaneye yaklaştıklarında genç kadın, "Şimdi daha iyiyim benim evim buraya yakın beni evime götürebilir misin" dedi. Bunun üzerine yaşlı adam genç kadını Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine götürdü. Bu arada genç kadın yakınlarına cep telefonunda "Kuş yuvaya birazdan giriyor, hazır olun" diye mesaj attı. Daha sonra da mahalleye geldiği sırada inmek istediğini söyleyip yaşlı adam otomobili durdurduğunda kontağı alıp araçtan indi. Yakınları da yaşlı adamın yanına gelip, "Üzerindeki kredi kartını ve paraları ver, yoksa kontağı alamazsın" dedi. Yaşlı adam vermeyince bu kez genç kadının akrabaları, "Bu kızımın yaşı küçük, taciz ettin senden şikayetçi oluruz, çabuk paraları ver" dedi. 
 
Yaşlı adam da bunun üzerine korkup cebindeki bin 200 lira parayı verdi. Bununla yetinmeyen kadının yakınları yaşlı adamın kartını almaya çalıştı. S.B. direnince onu darp edip kredi kartını da aldılar. Yaşlı adam, daha sonra kontağını alıp mahalleden uzaklaşıp hemen polise başvurdu. Polis olayı araştırmaya başladı. Yaşlı adam kredi kartını iptal ettirene kadar karttan bin 850 liralık harcama yapıldığı öğrenildi. 
 
Polis zanlıyı ararken 14 Eylül günü bu kez Bülent Angın Bulvarı'nda bir kadın hasta olduğunu söyleyerek 61 yaşındaki A.S.'nin aracına bindi. A.S.'nin de aynı yöntemle Yavuzlar Mahallesi'nde 900 lirası gasp edildi. A.S. de olaydan sonra polise gelip şikayette bulundu.
 
Müşteki polisle mahalleye gitti kendini gasp edeni yakalattı
 
Polis ikinci başvurunun olması üzerine müştekilerden S.B.'yi olayın yaşandığı Yavuzlar Mahallesi'ne götürdü. Polisleri gören mahalle sakinleri de sokağa çıktı. Polis ile müşteki sokak sokak genç kadına aradı. Bu arada S.B. gasp edildiği sokağa geldiği sırada polisi görüp de dışarı çıkan mahalle sakinlerinden bir genç kadın, kendisini gasp eden olduğunu polise söyledi. 

Polis hemen adı Sevilay D.(23) olan genç kadını gözaltına aldı. Genç kadın suçlamaları kabul etmedi ancak diğer müşteki de kendisine hasta numarası yapan kadının aynı kadın olduğunu teşhis etti. 

Genç kadının doktor muayenesinde 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Genç kadının hamileliğini kullanarak vatandaşların iyilik duygularını sömürüp mahalleye götürerek gasp ettiğini tespit etti. Zanlı, "nitelikli yağma suçundan" ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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