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Hamile eşini önce dövdü sonra pompali tüfekle ateş etti !

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı.3 çocuk annesi hamile kadın eşi tarafından dövülerek pompalı silahla vuruldu.

26 Eylül 2017 Salı 14:10
Hamile eşini önce dövdü sonra pompali tüfekle ateş etti !

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk annesi ve 4 aylık hamile Ç.A., kocası M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak, 20 dakika boyunca yumruk, sopa ve bıçakla darp edildi. Cani koca, çocuklarının gözü önünde yaptığı işkencenin ardından pompalı tüfekle karısının ayağına ateş etti. Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Gaziantep'te 7 yıl önce M.A.A. ile evlenen 26 yaşındaki Ç.A., kocası tarafından darp, şiddet ve işkence uygulandığı gerekçesiyle oturduğu Beydilli Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak, 3 çocuğu ile birlikte babasının evine kaçtı. Yaklaşık 3 aydır anne ve babası ile birlikte kalan Ç.A., olay günü akşam eve gelen kocası M.A.A. için yemek yaptı. Pişman olduğunu söyleyen kocasını evinde misafir eden kadın, işini bitirip yattı. Bir süre sonra eşi tarafından uykudan uyarılan Ç.A. ne olduğunu anlamadan ağzı bağlandı. Önce yumruk ve tekmelerle ardından ise evde bulunan bir sopa ile darp edilen kadın daha sonra bıçakla yaralandı. M.A.A. kanlar içerisinde kalan hamile karısına 20 dakika süren işkencenin sonucunda pompalı tüfekle ateş etti.

Olayın ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan genç kadının ayağı kesilirken, vücudunun her tarafında yara bere ve morluklar oluştu. Ayağının kesildiğinden haberi olmayan ve bilinci zaman zaman kapanan kadın, yaşam savaşını sürdürüyor.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

Olay günü yaşananları anlatan genç kadının babası ve annesi, olayın çocukların gözü önünde yaşandığı ifade etti. Daha önceki tartışmalarda da kızının sürekli tehdit edildiğini söyleyen anne, "Önce bıçakla işkence yapmış. Sonra da tüfekle ayağına ateş etmiş. Biz bu pompalı sesinin dışarıdan geldiğini zannettik. Ya da havai fişek olduğunu düşündük. Ama alt kattaki damat bir süre sonra bizi telefonla arayarak, kızımızı öldürdüğünü söyledi. Aşağıya indiğimizde gördüklerimize inanamadık. Kızım kanlar içerisinde torunlarım korkmuşlar" diye konuştu.

Olayın ardından cani koca M.A.A. gözaltına alınırken, acılı anne baba kızlarını bu hale getiren damatlarının gereken cezaya çarptırılmasını istedi. Öte yandan, yaşam mücadelesini sürdüren Ç.A.'nın karnındaki bebeğinin yaşadığı öğrenilirken, ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeğin alınması gerektiği belirtildi.

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