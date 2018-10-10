HALK OTOBÜSÜNDE CİNSEL TACİZE 8 YIL CEZA İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Ataşehir'de özel halk otobüsünde bir erkeği yaralayıp 20 yaşındaki bir kıza da cinsel tacizde bulundukları iddia edilen 18 yaşından küçük biri tutuklu iki şüpheli hakkında dava açıldı. Tutuklu F.K. için 8 yıl 2 ay 20 güne, tutuksuz F.M. hakkında da 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Ataşehir'de 22 Haziran 2018 tarihinde özel halk otobüsünde bir kıza cinsel tacizde bulundukları ve bir yolcuyu darp ettikleri iddiası ile 18 yaşından küçük tutuklu F.K. ve tutuksuz F.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BAŞKA BİR YOLCUYU DA TACİZ ETMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Suça Sürüklenen Çocuk F.K.'nın önce kızıl saçlı, beyaz tenli, çilli ve 20-25 yaşlarında bir kızı taciz ettiği, sonra mağdur K.K.'yı (1998) taciz ettiği anlatıldı. Buna tepki gösteren müşteki K.K.'nın tutuklu şüpheli F.K. ile tartıştığı anlatılan iddianamede, tartışma sırasında F.K.'nın müşteki K.K.'ya vurmaya başladığı, yolcuların tepki gösterdiği, durakta indirilen F.K.'nın pantolon cebinden bıçağı çıkararak tekrar otobüse bindiği belirtildi. Otobüse binen F.K:'nın K.K.'ya bıçakla saldırmaya çalıştığı, araya giren F.Y.'yi elinden bıçakladığı, bu sırada 18 yaşından küçük diğer şüpheli F.M.'nin tornavida ile müşteki K.K.'yı itekleyerek yere düşürdüğü ve sonra da olay yerinden kaçtıkları anlatıldı.

İddianamede şüpheli F.K. için, "Basit yaralama", "Cinsel taciz", "Hakaret", "Silahla tehdit" suçlarından 2 yıl 4 ay 5 günden 8 yıl 2 ay 20 güne, F.M. için de "Basit yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.