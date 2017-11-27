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Halk otobüsü yandı , yolcular canını zor kurtardı !

Düzce'de bugün öğlen saatlerinden korkunç bir olay meydana geldi.Düzce'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı.Yolcular ve sürücü canını son anda kurtardı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:58
Halk otobüsü yandı , yolcular canını zor kurtardı !

Düzce'de bugün öğlen saatlerinde  Aziziye Mahallesi Pazaryeri mevkiinde korkunç bir olay meydana geldi.Meydana gelen olayda özel halk otobüsü seyir halindeyken biranda yanmaya başladı.Şehir merkezi ile Düzce Adliyesi arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

İçerisinde bulunan 5 yolcu ve sürücü çıkan yangın sonrasında büyük korku ve panik yaşadı.Otobüsün içinde bulunan vatandaşlar canlarının sonanda kurtardı.Alevlerin otobüsü biranda sarması sonrasında yolcular kendilerini dışarıya sonanda attı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, otobüs hurdaya döndü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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