Halil Kelle'nin Acı Günü!

Ülke genelinde tanınan ve bir dönem yerel altı dünyasının önde gelen simaları arasında yer alan merhum İnci Baba'nın ( Mehmet Nabi İnciler) yeğeni olan Halil Kelle büyük yas yaşıyor...



Eşinin ani vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşayan Halil Kelle, yurtiçi ve yurt dışından gelen veya kendisine telefonla ulaşarak acısını paylaşan dostlarına teşekkür etti.



Halil Kelle, eşi Gül Kelle'nin vasiyeti üzerine baba toprağı Balıkesir Gönen' de toprağa verileceğini açıkladı.



Konuya ilişkin Şanlıurfa dernek ve vakıflarından ise üyelere aşağıdaki bilgilendirme mesaji sms ile paylaşıldı...



"Sayın Halil Kelle'nin eşi merhume Gül Kelle'nin taziyesi için Pazar Günü ( bugün ) Şirinevler Milli Egemenlik Parkı içindeki 11 Nisan Sıra Odasında olacağız. Pazartesi Öğlen Namazına Mutakiben Şirinevler Ulu Camii de cenaze namazı kılınacaktır. Namazdan sonra Rahmetli Balıkesir Gönen de aile kabristanina defnedilecektir.

Halil Kelle : 05322458940

Osman Kelle : 05355991590