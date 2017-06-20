Hakkari Yüksekova'da Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi'nde T.K.'nın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 20 paket halinde 19 kilo 580 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yüksekova İlçesi Numune uygulama noktasında ise bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 4 kilo 143 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 7 bin 315 TL para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.