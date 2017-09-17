TSK, Hakkari Çukurca'da, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Diğer yandan, Şırnak Silopi'de, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Hakkari ve Şırnak'da terör operasyonları : 3 terörist öldü , 4 terörist teslim oldu !
TSK , Hakkari ve Şırnak'ta terör operasyonlarının devam ettiği açıkladı.Yapılan açıklamada Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ,Şırnak'ta ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
17 Eylül 2017 Pazar 19:18