Hakkari'de PKK'ya ağır darbe !

Hakkari Valiliği , Hakkari merkez ve ilçelere bağlı kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.Son dakika edinilen bilgilere göre Hakkari ve ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda otomatik silah, mühimmat, roketatar, el bombaları, patlayıcı madde, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, kaçak sigara ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;



08.01.2018 günü İlimiz Merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçelerinin kırsal alan ve meskûn mahallerinde icra edilen operasyonlar neticesinde;



- 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

- 1 adet LMGK piyade tüfeği,

- 300 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,

- 1 adet el dürbünü,

- 3 adet büyük tüp,

- 5 adet küçük tüp,

- 1 adet işaret fişeği tabancası,

- 10 adet işaret fişeği tabancası mühimmatı

- 1 adet 120 mm top mühimmatı,

- 24 adet roketatar mühimmatı,

- 20 adet roketatar sevk fişeği,

- 1.125 adet bixi mühimmatı,

- 23 adet el bombası,

- 31 adet el bombası fünyesi,

- 2.8 kg. C4 plastik patlayıcı,

- 1.2 kg. kırmızı renkli plastik patlayıcı,

- 18 kg. TNT patlayıcı,

- 600 metre kablo ile hazırlanmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği,

- 1 adet konserve kutu ile hazırlanmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği,

- 6 adet telsiz düzenekli elektronik devre,

- 100 metre beyaz antikrom kablo,

- 10 metre kırmızı renkli infilaklı fitil,

- 7 metre kırmızı renkli saniyeli fitil,

- 90 adet mavzer mermisi,

- 5.420 paket gümrük kaçağı sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.