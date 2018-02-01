Hakkari'de hain saldırı ; 1 asker şehit oldu !

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.Son dakika edinilen bilgilere göre Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit olduğu , 5 askerin de yaralandığı öğrenildi.

Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda asker takviyesinin yapıldığı ve operasyonların sürdüğü öğrenildi.