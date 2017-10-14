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Hakkari'de göçmen faciası ! 65 kişi yaralandı

Hakkari'de korkunç bir kaza meydana geldi.65 kaçak göçmeni taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı.Kazada otobüste bulunan herkes yaralandı.

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:18
Hakkari'de göçmen faciası ! 65 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova'da göçmen faciası yaşandı..

Ülkeye kaçak yollarla girdiği öğrenilen 65 göçmeni taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı.Göçmenlerin Pakistan vatandaşı olduğu öğrenildi.Araçta bulunan Pakistan'lı göçmenlerin hepsi ve sürücü kazada yaralandı.Kazada yaralanan 65 Pakistan'lı göçmen ve sürücü Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören köylüler hemen polis ve jandarmalara haber verdi.Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken köylüler yaralıları ambulanslara yüklenmesinde yardımcı oldu.

Olayla ilgil soruşturma başlatıldı...

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