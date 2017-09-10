Hakkari'de bombalı saldırı Yaralı askerler var !

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Merkezine Balkayalardan, Umurlu Bölük Merkezi ve Gedik Tepe Karakoluna ise Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yoğun havan atışı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan saldırı sonucu şarapnel parçasından 3 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Havan atışının geldiği bölge ve bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış güzergahları yoğun ateş altına alınmış olup, konu ile ilgili adli

tahkikat devam etmektedir."

4 KADIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Hakkari'de, terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması YJA-Star içinde faaliyet yürüten 4 kadın terörist öldürüldü.

Hakkari Kırıkdağ kırsalında geçtiğimiz hafta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan bazı örgüt mensupları kaçtı. Kaçan teröristlerin, işbirlikçileri ile toplantı yapmak için tekrar aynı bölgeye geldiğini belirleyen güvenlik güçleri silahlı insansız hava aracının (SİHA) desteği ile operasyon düzenledi.

9 Eylül günü düzenlenen operasyon ile terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması YJA-Star içinde faaliyet yürüten 4 kadın terörist öldürüldü.Bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.