Hainler Üs Bölgesine Saldırıp Kaçtı: 3 Şehit

Şırnak merkez Elmalı üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu.

Merkez Namaz Dağı'nda bulunan Elmalı üs bölgesine bir grup PKK'lı terörist tarafından bugün saat 16.00 sıralarında roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Açılan ilk ateşte 1'i ağır 3 asker yaralandı. Guvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. Yaralı askerler Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, teröristler arazi şartlarından faydalanarak kaçtı.

Namaz Dağı üs bölgesinden teröristlerin muhtemel kaçış noktalarına havan atışları yapılırken, operasyonun sürdüğü belirtildi. KÖTÜ HABER GELDİ Çatışmada yaralanan 3 askeri şehit olduğu öğrenildi