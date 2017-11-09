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Hadise'nin yeni klibindeki cesur sahneler olay oldu !

Türk Pop Müziğinin en sevilen isimlerinin başında gelen Hadise'nin yeni şarkısı 'Sıfır Tolerans'a çekeceği klipten ilk görüntüler geldi.Hadise'nin klibi daha yayınlanmadan magazin dünyasına bomba gibi düştü.

09 Kasım 2017 Perşembe 09:54
Hadise'nin yeni klibindeki cesur sahneler olay oldu !

O Ses Türkiye programındaki sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hadise 'Sıfır Tolerans' şarkısına çektiği kliple adından yine söz ettireceğe benziyor.Hadise'nin şarkısının klibi daha yayınlanmadan çıkan görüntüler ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise yeni klibinde model Aurelian Muller ile kamera karşısına geçti.Hadise'nin model Aurelian Muller ile aşk yaşadığı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.Hadise 7 yıl aradan sonra kamera karşısına bir erkekle el ele çıkarak ortaya atılan bu iddialarıda güçlendirmiş oldu.

Hadise'ye aşk hayatı sorulması üzerine ise "Hayatımda kimse yok. Ayrıca aşk diye bir şey de yok. Bence güven ve sevdiğin kişiye değer vermek var"  yanıtını vermişti.

SIFIR TOLERANS'TAN İLK GÖRÜNTÜLER 

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