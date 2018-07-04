Hadımköy'de Dev Fabrika Yanıyor

Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyorlk gelen bilgilere göre imalat bölümünde başlayan yangın fabrikanın geneline yayılmış durumda.

CAN KAYBI YOK

İçeride muhsur kalanların olmadığı belirtliyor. İçeride kimyasalların yanması nedeniyle güçlü ve yoğun bir dumanın çıktığı belirtiliyor.İtfaiye Daire Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre fabrikada 63 çalışan var, can kaybı yok.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 11:11