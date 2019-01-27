(HABER EKİYLE YENİDEN)ANTALYA'DA HORTUM VE YAĞIŞIN ZARARI BÜYÜK

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ANTALYA'DA HORTUM VE YAĞIŞIN ZARARI BÜYÜK

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ANTALYA'YI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ANTALYA'da dün oluşan fırtına, hortum ve yağış sonrası 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü. Aksu Çayı'nda 50 tekne denize sürüklendi, 10 tekne battı. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış beklenmediğini söyledi.

Antalya merkez ve daha çok Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde birkaç gündür devam eden olumsuz hava şartları, bugün itibariyle normale döndü. Yer yer yağışların devam edeceği Antalya'da, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın kentin genelini etkileyecek olumsuz hava şartı görünmüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, bugün ve yarın için ciddi bir uyarıları olmadığını söyledi. Yağışların il genelinde aralıklarla devam edeceğini belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgar ve yağış görünmüyor. Doğu ilçelerinde biraz daha fazla miktar yağış oluşabilir. Dün Kemer'e 131, Antalya merkeze 121, Serik'e 86, Döşemealtı'na 81 kilogram yağış düştü" dedi.

KENT MERKEZİNDE DÜN 350 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise perşembe günü çıkan hortum ve kuvvetli rüzgar sonrası zarar tespit çalışmalarını cuma günü tamamladıklarını, ancak dün kent merkezi ve Kumluca'yı etkileyen hortumlar sonrası çiftçinin zararının büyüdüğünü söyledi. Dünkü hortumlar sonrası Kumluca'da 400 dönüm, Antalya merkezde de 350 dönüm sera ve bahçenin büyük zarar gördüğünü anlatan Alp, perşembe günü de Kumluca'da 1200, merkezde 198 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) alanda çalışma yaptığını dile getiren Alp, cuma gününden itibaren alanlarını sigorta yaptıran çiftçilerin parasının ödeneceğini söyledi. Alp, "Devletin çiftçinin elinden değil, gövdesinden tutması gerekiyor. Kendi başına ayağa kalkmasının imkanı yok. Çiftçinin çok ciddi desteğe ihtiyacı var" dedi.

50 TEKNE DENİZE SÜRÜKLENDİ

Diğer yandan dünkü yağışlar sonrası Aksu Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Çayda bulunan 50 tekne denize sürüklenirken, 10'a yakın balıkçı teknesi ve kayık battı. Aksu Karaöz bölgesinde ise dere yataklarının taşması sonucu 13 evin sular altında kaldığı kaydedildi.

BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZA GEÇTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise 30 araç ve 200 personelden oluşan 10 ayrı ekiple olaylara müdahale edildiği kaydedildi. Yüzüncü Yıl Caddesi, Havaalanı Yolu, Yıldız Caddesi'nde yıkılan 63 ağaç, ekiplerce kaldırıldı. İtfaiye ekipleri gün boyunca kesintisiz çalıştı. 47 araç ve 137 personel, olumsuz hava koşulları sonrası 195 olaya müdahale etti. ASAT Genel Müdürlüğü de 121 personel ve 23 araçla hazır bekledi. ASAT personeli mazgal temizliklerini düzenli yaparak, trafik akışının kesintisiz sağlanmasına yardımcı oldu. Yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili'nde de 150 kişilik belediyenin temizlik ekibi çalıştı. Sahilde fırtına sonrası ortaya çıkan olumsuzluklar, bu ekipler tarafından giderildi.

SERİK'TE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün etkili olan şiddetli dolu ve fırtına, 15 mahalledeki seralar ile tarım alanlarında hasara yol açtı. Yaklaşık 1000 dönüm cam ve plastik serada hasara neden olan dolu ve fırtına nedeniyle ekili biber, domates ve salatalık gibi ürünler de zarar gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, Kaymakam Haluk Şimşek ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

'1000 DÖNÜMÜN ÜZERİNDE HASAR VAR'

Kaymakam Haluk Şimşek, "Dün öğleden sonra etkili olan dolu ve aşırı yağıştan dolayı 15 mahallemizde seralarda hasar meydana geldi. En büyük hasarı cam ve plastik seralar gördü. Burada cam seralarda kırılan camları temizlemek ve yenilemek çok zor. İçerisindeki ürünler de zarar gördü. Şu an Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Net rakam yok ama 1000 dönümün üzerinde seralarda hasar var. Daha net hasarı tespit edemedik. Üreticilere manevi destek veriyoruz. Bu tespit çalışmalarını yapıp, valilik ve bakanlığımıza bildireceğiz. Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna kadar bildiğimiz kadarıyla hasar var ama şu an Serik dün itibarıyla dolu ve hortumdan sonra en çok hasar gören ilçelerden biri" diye konuştu.

'BÜTÜN EMEKLERİMİZ BOŞA GİTTİ'

Burmahancı Mahallesi'nde seraları hasar gören üreticiler de aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu sırasında ceviz büyüklüğünde yağış olduğunu anlattı. Seraların ve içindeki mahsulün zarar gördüğünü kaydeden üreticilerden biri, "Zararımız çok büyük. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Devlet büyüklerimizden buraların afet bölgesi ilan edilmesini ve borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan Aksu Çayı'nda sürüklenen tekneler ise Kundu bölgesinde karaya oturdu. Bazı tekneler yan yatıp, suya gömülürken, bazıları da denize sürüklendi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaymakam Haluk Şimşek açıklama

- Vatandaşların konuşmaları

- Zarar gören seralar

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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- Aysu çayı drone görüntüleri

- Sürüklenen tekneler

- Balıkçılardan detay

- Çaydan detay

- Teknelerin sürüklenme görüntüsü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera Emrah GÜL- İbrahim LALELİ/ANTALYA-)