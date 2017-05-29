Güvenlik Önlemi Almadı, İnşaattan Düştü

İZMİT'te, inşaat işçisi Veysel Yurt, çalıştığı bina inşaatının ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Yurt, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Olay öğle saatlerinde, Alikahya Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bina inşaatının ikinci katının üzerine bir kat daha atılması işini yapan işçilerden Veysel Yurt, bir anda dengesini kaybederek zemine düştü.



Veysel Yurt yaralanırken, arkadaşları 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Veysel Yurt'a ilk müdahalede bulundu. Veysel Yurt daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.