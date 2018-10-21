GÜNGÖREN'DE YIKIM KARARI VERİLEN BİNA BOŞALTILDI

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Güngören'de zemin kaymasıyla birlikte oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen bina hakkında yıkım kararı çıkarıldı. Kararın ardından, binadaki son eşyalar da tahliye edildi.

Güngören, Akıncılar Mahallesi, Cemal Gürsel Gürsel Sokağı'nda bulunan bir bina bitişiğindeki inşaat çalışması nedeniyle zemin kaymasıyla birlikte çatlaklar oluşarak hasar görmüştü. O bina hakkında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünce hazırlanan raporla yıkım kararı alındı. Yıkım kararının çıkmasının ardından binadaki son eşyaların tahliye edildiği görüldü. Vatandaşların tehlikeye rağmen binaya girerek eşyalarını tahliye etmesi dikkat çekti.



Görüntü Dökümü:

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- Yıkım kararı ile ilgili rapor

- Eşyaların taşınması

- Binadaki çatlaklar

- Genel ve detay görüntüler

