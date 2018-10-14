(Görüntülü) SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN- İSTANBUL Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik yaşandı. 1 araçla gelen 4 kişi, saat 13.45 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor.