(Görüntülü) SOKAK ORTASINDA TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA

İstanbul Kağıthane’de iki kişi sokak ortasında tekme-tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı....

(Görüntülü) SOKAK ORTASINDA TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA

İstanbul

Kağıthane’de iki kişi sokak ortasında tekme-tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürüde büyüyerek kavgaya dönüştü. Suriyeli olduğu belirtilen iki kişi tekme-tokat birbirlerine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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