(Görüntülü) KONYA - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan 'andımız' açıklaması

(Görüntülü) KONYA - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan 'andımız' açıklaması

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