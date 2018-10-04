(Görüntülü) KAYIP SUUDİ GAZETECİDEN HENÜZ HABER YOK...

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, () TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, önceki gün Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamadığı öne sürülen Suudi gazeteci ve aynı zamanda dernek üyesi Cemal Kaşıkçı için ortada endişe verici bir durum olduğunu söyledi. Kışlakçı, "Suudi Arabistan'ın dünyanın farklı yerlerinde bazı muhalifleri kaçırdığı ortada. Birkaç ay önce İsviçre'den birilerini kaçırdılar. Hatta kaçırdıkları bazı kişilerin sonradan ölü olarak bulundukları da ortaya çıktı. Bunu unutmamak lazım. Londra'dan kaçırdılar, Paris'ten ve en son birkaç ay önce İsviçre'den kaçırmışlardı. Bunun ötesi bu tarz endişeleri ortaya çıkarıyor. Umarız böyle bir şey yoktur. Suudi yetkililerin en kısa zamanda kendisini salıvermesini bekliyoruz" dedi. İstanbul'da önceki gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post muhabiri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan henüz haber alınamadı. Suudi Arabistan'ın Levent'teki Başkonsolosluğu önünde, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına bağlı çok sayıda basın mensubunun bekleyişi bugün de devam ediyor. Konsolosluk binasına, işlemlerini yaptırmak için bazı Suudi vatandaşların giriş yaptıkları görüldü. Kendisine ulaşılamayan gazeteci için konsolosluğa gelenler arasında Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da yer aldı. Suudi yetkililerden meslektaşıyla ilgili bilgi almak için bekleyen Kışlakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada ortada endişe verici bir durum olduğunu söyledi. "SUUDİ YETKİLİLERDEN BU KONUDA DAHA AKILCI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ" İki gündür Cemal Kaşıkçı'dan haber alamadıklarını vurgulayan Kışlakçı, şunları söyledi: "Salı günü saat 13.30 civarında buradan girmişti, fakat o günden beri haber alınamadı. Dün itibariyle Türk yetkililer, bu konuda açıklama yaptı. Biz burada olduğunu düşünüyoruz. Çünkü girişi var, çıkışı yok. Suudi yetkililer de Türkiye'nin o açıklaması sonrası bir açıklamada bulundu. Suudi Haber Ajansı, dün akşam bunu haber olarak geçti. Şu deniliyor; 'Cemal Bey girdi fakat çıktı. Detaylarını incelemek için, Cemal Bey'in nereye gittiğiyle ilgili Türk yetkililer ile beraber çalışıyoruz'. Böyle bir açıklamada bulundular. Fakat Arap medyasında şöyle bir iddia dolaşıyor; Suudi Arabistan'ın finanse 'trol' ekibi Türkiye'yi itham etmeye başladı. Bu, onların çok zor durumda kaldıklarını ve sıkıştıklarını gösteriyor. Çünkü Cemal Bey buradan girdi ve çıkmadı. Kamera görüntülmeri bunu gösteriyor. Nişanlısı buradaydı ve asla buradan çıkmadığını söylüyor. Telefonları onda, çıkmış olsa telefonlarını alırdı veya en azından görüşürdü. Ancak bunların olmadığını biliyoruz. Türk Arap Medya Derneği olarak Suudi yetkililerden bu konuda daha akılcı bir açıklama bekliyoruz." "ORTADA ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM VAR" Turan Kışlakçı, "Endişe verici bir durum ortada.. Suudi Arabistan'ın dünyanın farklı yerlerinde bazı muhalifleri kaçırdığı ortada. Birkaç ay önce İsviçre'den birilerini kaçırdılar. Hatta kaçırdıkları bazı kişilerin sonradan ölü olarak bulundukları da ortaya çıktı. Bunu unutmamak lazım. Londra'dan kaçırdılar, Paris'ten ve en son birkaç ay önce İsviçre'den kaçırmışlardı. Bunun ötesi bu tarz endişeleri ortaya çıkarıyor. Umarız böyle bir şey yoktur" diye konuştu. SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ YAPILACAK Olayın ardından dernek olarak yazılı bir açıklama yaptıklarını anımsatan Turan Kışlakçı, yarın Suudi Başkonsolosluğu önünde Türk ve Arap gazeteciler aydınlar ve entellektüellerin katılımıyla bir protesto gösterisi yapacaklarını bildirdi. Kışlakçı, benzer gösterilerin İstanbul'un yanı sıra Londra, Paris ve ABD'de de yapılacağını açıkladı.