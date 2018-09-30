Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL
Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.
(Görüntülü) (havadan görüntülerle) BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ
Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.
Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL
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