(Görüntülü) (havadan görüntülerle) BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.