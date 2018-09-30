(Görüntülü) (havadan görüntülerle) BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL   Beykoz'da sabah saatlerinde  etkili olan yağmurun  etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.  

(Görüntülü) (havadan görüntülerle) BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL  

Beykoz'da sabah saatlerinde  etkili olan yağmurun  etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.  

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