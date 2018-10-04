(Görüntülü) DHA İSTANBUL - YIKIM EKİPLERİ ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi. Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah...