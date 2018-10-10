(Görüntülü) DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU (3)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan "Milletinizi enflasyon yükünden kurtarmak istediğinizde karşınıza belirli kalıplar sınırlar çıkarılıyor" dedi. "Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla gelin ortak iş yapalım" diyen Erdoğan, "Ülkelerimizi döviz kur baskısından kurtaralım diyorum. Bu meseleyi öncelikle gündemimize aldık. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerde belli oranda mesafe kaydettik. Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız. Tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticaret yapmaya hazırız. Sorun zihniyeti değiştirmek" diye konuştu.