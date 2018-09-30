(Görüntülü) "BEYKOZ'DA SEL"İN ETKİSİ YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -İSTANBUL Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar, çok sayıda ev ve iş yeri ile seralar sular altında kaldı. Selin etkisi yüksekten böyle görüntülendi.  

(Görüntülü) "BEYKOZ'DA SEL"İN ETKİSİ YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -İSTANBUL

Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar, çok sayıda ev ve iş yeri ile seralar sular altında kaldı. Selin etkisi yüksekten böyle görüntülendi.

 

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