(Görüntülü) "BEYKOZ'DA SEL"İN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle görüntülendi.  

(Görüntülü) "BEYKOZ'DA SEL"İN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle görüntülendi.

 

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