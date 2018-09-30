(Görüntülü) "BEYKOZ'DA SEL"İN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle görüntülendi.