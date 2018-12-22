(GÖRÜNTÜLÜ) BAKAN KURUM: İMAR BARIŞINDAN 9 MİLYON 210 BİN VATANDAŞIMIZ YARALANDI (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te, İmar Barışı'ndan yaralananların son rakamını açıkladı. Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'mizde bugüne kadar imar barışı kapsamında 9 milyon 210 bin vatandaşımız imar barışına başvurdu. Ve bedelde 10 milyar 350 milyon bir bedel yatırdılar. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. O, 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar imar barışından yararlandılar" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

==================