(Görüntülü) ANNELERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN 3 KARDEŞ YAN YANA GÖMÜLDÜ

ADANA’da anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut (4) kardeşler yan yana toprağa verildi. Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi’nde yaşayan ve çok fazla harcama yaptığı için eşi Cabbar’la sürekli tartıştığı iddia edilen Selma Cice, çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut’un (4) boğazını bıçakla kestikten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Gürültü sesleri üzerine olay yerine gelen komşuları, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti. Komşuların durumu haber vermesiyle bir düğüne katılmak için Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp evine geldi. Cice, evine girdiğinde çocuklarının olay yerinde hayatını kaybettiğini gördü. Ağır yaralı Selma Cice ise ambulansla götürüldüğü Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut’un cenazeleri dün akşam yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi’ndeki aile mezarlığına yan yana gömüldü. DÜĞÜNDEN TAZİYE EVİNE GİTTİLER Cabbar Cice’nin yakınları ve akrabaları taziye evine akın edip dualar okudu. Olay günü Gaziantep’te yapılan düğünün sahipleri ve düğüne katılanlar da taziye evine gelip baba Cabbar Cice’yi teselli etti. Acılı baba Cabbar Cice, olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi. AĞIR YARALI ANNENİN BİLİNCİ AÇILDI Öte yandan, hastanede yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice’nin bilincinin açıldığı, yakında jandarma tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.