(Görüntülü) 1 milyon liralık kaçak elektriğe drone'lu darbe

DİYARBAKIR,() - Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir seranın ısıtılmasında kullanılan ve çevresi duvarlarla örülerek gizlenen 3 adet kaçak trafonun varlığı drone yardımı ile tespit edildi. Jandarma eşliğinde gerçekleştirilen baskın ile el konulan ve 8 bin konuta yetecek güce sahip olduğu belirlenen trafoların ayda yaklaşık bir milyon liralık elektrik tükettiği ortaya çıktı. Kaçak enerji kullanımı ile mücadele hem karadan hem de havadan tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda kararlı bir mücadele sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanıcılarına yönelik drone destekli operasyon gerçekleştirdi. Dicle Elektrik ekipleri Diyarbakır’a bağlı Bismil ilçesinde gerçekleştirdiği kaçak trafo operasyonunda, ilçede sayıları hayli fazla olan seralardan birinin, kömür veya diğer yakıtlar yerine kaçak elektrik ile ısıtıldığını belirledi. Sera sahipleri ekiplerin denetim yapmasına müsaade etmeyince söz konusu seradaki kaçak trafo denetimini drone yardımı alarak yaptı. DUVARIN ARKASINA GİZLEMİŞLER Drone kamerasından alınan görüntülerden 25 dönüm bir alan üzerinde kurulu bulunan seranın hemen yanında direk üzerinde bir adet kayıtlı trafo bulunduğu, ancak buradaki ana hattan da yandaki binaya harici olarak çekilmiş orta gerilim yeraltı kablosu çekildiği belirlendi. Ayrıca söz konusu yapının yanında çevresi dışarıdan bakıldığında görünmesin diye briket duvarla örülerek gizlenen 3 adet kaçak trafo tespit edildi. MAHKEMEDEN EL KOYMA KARARI Kurum kaçak elektrik kullanımını cumhuriyet savcılığına taşıdı. Savcılık trafolara el konulması için dosyayı mahkemeye sevk etti ve ardından el koyma kararı alındı. Jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri arasında bahse konu seraya giden Dicle Elektrik ekipleri kaçak şebekeyi topladı. Ekipler, toplam 4 bin kVA gücünde olduğu belirlenen 3 trafoya yasalara uygun biçimde el koydu. SERA KAÇAK ELEKTRİKLE ISITIYORDU Ekiplerin yaptığı denetim sırasında serada bir de kalorifer sistemi oluşturulduğu ortaya çıktı. Söz konusu trafolardan elde edilen kaçak elektrik ile yan taraftaki binada yer alan onlarca tonluk devasa kazandaki suyun, bu suyla da 25 dönümlük seranın ısıtıldığı belirlendi. Üstelik burada kurulan kaçak elektrik şebekesine ait kabloların, bağlantı yerlerinin tamamen açıkta olduğu ve hiçbir güvenlik tedbiri alınmadığı belirlendi. AYDA 1 MİLYON LİRALIK TÜKETİM Dicle Elektrik yetkilileri, el konulan trafoların toplam 4 bin kVA gücünde olduğunun belirlendiğini ifade ederek şöyle dediler: "Serada tespit ederek el koyduğumuz kaçak trafolar ile 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamak mümkün. Bu azımsanmayacak bir güç. Seranın normalde kömür veya diğer yakıtlar kullanılarak ısıtılması gerekirken, burada kaçak elektrikle ısıtma sağlanıyormuş. Trafoların gücünden yola çıkarak bu serada ayda ortalama 1 milyon liralık kaçak elektrik tüketildiğini hesapladık. Şimdi yasal yollardan geriye dönük hesaplamalar yapılarak sera sahipleri hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak. Ayrıca adli açıdan da sera sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu" belirtildi.