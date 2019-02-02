(GÖRÜNTÜLERLE)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI İLE BİR ARAYA GELDİ 

Haber: Güven USTA / İstanbul   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.  Görüntü Dökümü: -------------------- - Görüşmeden görüntü

(GÖRÜNTÜLERLE)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI İLE BİR ARAYA GELDİ 

Haber: Güven USTA / İstanbul  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi. 

Görüntü Dökümü:
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- Görüşmeden görüntü

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