(GÖRÜNTÜLERLE)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI İLE BİR ARAYA GELDİ 

Haber: Güven USTA / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.
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Haber: Güven USTA / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi. Görüntü Dökümü: -------------------- - Görüşmeden görüntü
Haber: Güven USTA / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.
Görüntü Dökümü:
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- Görüşmeden görüntü