GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ İÇİN PROTESTO

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemil Kılıç, Eğitim-İş Sendika üyesi bir grubun desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Rami'de bulunan bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparken, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı iddia edilen Cemil Kılıç ile Eğitim-İş Sendikası üyesi yaklaşık 100 kişi, Fatih'te bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı. "Cemil Kılıç yalnız değildir" ,"Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atan grup, Cemil Kılıç'ın görevinden alınmasına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasında bulunan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, sendika yöneticileri ve aynı zamanda iyi bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu ifade ettiği Cemil Kılıç'ın yanında olduklarını vurguladı.



"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemil Kılıç ise, "Mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Atatürk devrimlerini savunmaya devam edeceğiz. Demokratik, laik, bilimsel ve ulusal eğitimi savunacağız. İnanç özgürlüğünü savunacağız. İnanç özgürlüğü sadece inanma özgürlüğü değil, aynı zamanda inanmama ve farklı inanma özgürlüğüdür. Farklı inanışlara da tahammül etmektir. İnanmamaya da hoşgörüyle yaklaşmaktır. Saygılı olmaktır. Biz bu özgürlüklerin savunucusuyuz. Halkımızın birlik ve bütünlüğünün savunucusuyuz. Bölücü değil birleştirici, ayrıştırıcı değil bütünleştiriciyiz. Biz çünkü büyük Atatürk'ün inşa ettiği modern Türk ulusunun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu yurttaşlarıyız" dedi.

Cemil Kılıç, sosyal medyada ölümle tehdit edildiğini dile getirerek," Nasıl devletimizin yurttaşıysak, devletimiz bizim güvenliğimizi sağlamak zorundadır. Kendimi güvende hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Görevden alınan Cemil Kılıç'ın açıklamaları

- Eğitim- İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım'ın açıklamaları

- Sloganlardan görüntü

- Gruptan görüntü

- Genel ve detaylar





