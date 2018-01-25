Görenler gözlerine inanamadı ! Tarabya'da sahil yolu çöktü

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Son dakika İstanbul Tarabya'da sabah erken kalkanlar gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Kalender Orduevi önünde yolda meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya-Yeniköy arası trafiğe kapatıldı.

Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İBB'den yapılan açıklamada "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şehitler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.

Sarıyer Kalender Orduevi önünde çöken yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya Köşkü’nde kaldığı zaman kullanıyor