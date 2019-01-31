GÖKTÜRK'TE YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI; YARALIALR VAR (1)

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul
Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi. Görüntü dökümü: -------- Olay yerinden görüntüler
Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul
Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü:
--------
Olay yerinden görüntüler