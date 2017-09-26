Göksel Gümüşdağ İBB Başkanı mı oluyor ? İşte o açıklamalar

Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısında konuşan Gümüşdağ, "Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Perşembe günü bir seçim olacak. Yeni belediye başkanı belli olacak. Buradan çıkan arkadaşımıza desteğimizi verip çalışmalaramıza ve hizmetimize devam edeceğiz" dedi. Bu arada basın toplantısı sonunda verilen toplu fotoğrafta Gümüşdağ'ın 34 göğüs numarasını taşıdığı dikkat çekti.