Gökçek ve Uğur Hakkında Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Medyada yer alan haberlere yönelik Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hayal ürünü iddialara yer verildiği söylendi. Açıklamaya göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yer aldığı ancak Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'un olmadığı belirtildi.

İSTİFASI İSTENDİĞİ İDDİALARINA CEVAP VERMEDİ

3 saatlik görüşmenin ardından, istifası istendiği söylenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, yapılacak 15 Temmuz Müzesi hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini duyurmuştu.

'HANIM BİLE İNANMIYOR'

Belediyeler birliği toplantısı için Ankara'da bulunan Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifa edeceği yönündeki iddialarına yönelik görevinin başında olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı ile görüşme yapmadığını söyleyen Edip Uğur, konu ile ilgili esprili bir dille hanımını dahi inandıramadığını söyledi.