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Gökçek istifa edince ne yapacak?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa ettikten sonra ne yapacağını açıkladı. Buna göre Gökçek, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu. Gökçek, eğer tescil gerçekleşirse kendi ismiyle radyo, televizyon kurabilecek ve eğitim öğretim, satış hizmeti alanında her türlü ürün üretebilecek.

27 Ekim 2017 Cuma 13:22
Gökçek istifa edince ne yapacak?

Hürriyet.com'un haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin açıklamasına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 2 Temmuz'da Türk Patent ve Marka Kurumuna “İ.Melih Gökçek ar/vr” için 5 kategoride marka tescil başvurusu yaptı. 27 Eylül tarihinde TP Bülteninde ilan edilen başvuruya 2 ay içinde itiraz olmazsa,  tescil gerçekleşecek ve  Gökçek kendi ismiyle radyo, televizyon kurabilecek; eğitim öğretim, satış hizmeti alanında her türlü ürün üretebilecek.

PATENT NELERİ KAPSIYOR?

Başvuru yapılan 5 kategori içinde; bilgisayar, telefon gibi elektronik ürünler ile ölçme aletleri alanındaki her türlü ürün, peçete, havlu, afiş, poster, kırtasiye ürünleri gibi kağıt ve plastik malzemeden ürünler, ambalajlar, reklam, pazarlama, internet sitesi, parfüm, kozmetik ürünler, çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar, aşındırıcı ürünler, arı kovanları, perdeler, porselen, yapma çiçek, cips, kahve gibi neredeyse akla gelebilecek her türlü ürün, radyo ve televizyon yayın hizmetleri, haberleşme hizmetleri, haber ajansı hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetlerinin tamamını kapsıyor.  Gökçek, “İ.Melih Gökçek” markasının adına tescilini gerçekleştirirse, sayılan beş kategoride istediği ürün ve hizmeti çıkarabilecek. Ancak başkaları bu adla hiç bir ürün ve hizmet üretemeyecek. 

Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa ettikten sonra ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Son Güncelleme: 27.10.2017 13:57
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